Einen Monat nicht geraucht. Komisch.

Nicht mehr anstrengend. Aber vieles, was ich so mache, fühlt sich komisch an. Als hätte ich etwas vergessen. Ich mache alles so wie immer. Fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit (damals noch nicht im Home Office), trinke morgens meinen Kaffee, verabrede mich auf einen Feierabenddrink. Alles ist eigentlich wie immer und trotzdem ganz anders. Sicherheitshalber habe ich mittlerweile schon jedem und jeder erzählt, dass ich aufgehört habe. Niemand lacht. Alle nehmen mich ernst. Ich brauche den Druck.