Meghans Lieblings-Sneaker günstig schiessen

Inzwischen mögen Meghan und Harry recht zurückgezogen in Kalifornien leben, ihre offiziellen Royal-Titel haben sie beim Umzug zurückgelassen – in unseren Herzen haben sie trotzdem noch immer einen festen Platz als Mitglieder der Königsfamilie. Geht es euch genauso? Dann erinnert ihr euch sicher an die Neuseeland-Reise der beiden (Harry lieh Meghan damals seine Jacke und das ganze Internet seufzte tief). Dort trug die Damals-Herzogin – Achtung – Sneaker. Ja, weisse Stan Smiths aus dem Hause Adidas schmiegten sich um ihre Knöchel, trugen sie sicher und leichtfüssig durch den Abel Tasman National Park in Wellington.

Schon einige Jahre zuvor flanierte die heute 39-Jährige in den weissen Klassikern durch den Heathrow Airport und servierte uns 1A-Reise-Look-Inspiration.