Hier zahlen wir in der Sale-Season sogar drauf

Driftet man gleichzeitig jedoch Richtung Luxus-Segment, schwinden mit den Menschenmassen auch die leuchtend roten Prozent-Schilder aus der Kulisse. Klar, so ganz zum Image der Stores passen drastische Rabattaktionen eh nicht. Aber fürchtet sich hier wirklich niemand vor dem Wirtschaftseinbruch? Viele High-Fashion-Brands zogen die Preise in der Krise sogar noch an. So kostet seit diesem Frühling etwa die «Neverfull MM Monogram Bag» von Louis Vuitton nicht mehr länger 1'320, sondern stolze 1'500 US-Dollar. Kein Zufall, sondern Strategie. Statt auf Rabatte setzt das höhere Preissegment im Allgemeinen nämlich auf Preiszuschläge. So bestätigte Chanel schon im Mai, dass bestimmte Taschenmodelle künftig fünf bis siebzehn Prozent mehr kosten würden als bisher. Ähnlich sieht das Ganze seitdem auch bei Gucci, Prada und Salvatore Ferragamo aus.