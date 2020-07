Was passiert jetzt mit den Fashion Weeks?

Maria Grazia Chiuri, Kreativdirektorin von Dior wiederum, nahm die Herausforderung an, indem sie Entwürfe auf massstabsgetreuen Miniatur-Puppen anfertigte, die, in einem Koffer präsentiert, an die Couture-Kund*innen geschickt wurden. «Digital ist wichtig, aber gleichzeitig gibt es handwerkliche Arbeit und Details, die man in einem Video oder Foto nicht sehen kann», so Chiuri zur Vogue. Zusammen mit Regisseur Matteo Garron träumte sie das Haute-Couture-Märchen weiter und so entstand ein bezaubernder Film voller Magie – eine Hommage an das Théatre de la Mode, eine Wanderausstellung aus dem Jahre 1945 mit eben diesen Miniatur-Schaufensterpuppen. Die digitale Fashion Week fordert heraus. «Sie ist kein Ersatz, es ist etwas Neues», erklärt Pascal Morand, President der Fédération de la Haute Couture et de la Mode.