So werden wir uns an die 2010er Mode erinnern

Nun ist mal wieder eine neue Dekade eingeläutet und wir fragen uns, wie wir wohl auf die vergangene zurückblicken werden. Welche (der unzähligen) Trends geraten in Vergessenheit und welche wird man in Zukunft automatisch mit den 2010ern assoziieren? Fest steht, innerhalb der letzten Jahre haben sich mit Vorliebe alte Teile zurück in unsere Garderobe geschlichen. Zwischen all den Radlerhosen und Mom-Jeans sorgte aber auch eine neue Erfindung für frischen Mode-Wind: die Ugly Fashion. Was mit zerrissenen Jeans und Birkenstocks begann, endete im silhouettenlosen Zwiebel-Look à la Vetements. Neben genderneutraler, überteuerter Streetwear tauchten natürlich noch diverse andere unvergessliche Trends auf, geprägt von neuen Stilvorbildern wie zum Beispiel dem Kardashian-Clan.