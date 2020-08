Die häufigsten Sex-Träume und was sie bedeuten

Sex mit einem platonischen Freund oder einer platonischen Freundin

Wer von Sex mit einem platonischen Freund, einer platonischen Freundin träumt, sehnt sich gemäss Dr. Shannon Chavez nicht etwa insgeheim nach Sex mit dieser Person. Sondern gewissermassen auf der metaphorischen Ebene nach etwas, was diese*r Freund*in als Persönlichkeitsmerkmal hat: Abenteuerlust, Stabilität, und so weiter. Die Personen, die in Träumen auftauchen, stehen meistens für etwas, was man braucht, sich wünscht … wieder: und so weiter.