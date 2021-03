So macht ihr es richtig

Vielleicht habt ihr ja noch den Hüftschwung aus eurer Kindheit drauf. Falls ihr wieder bei Null beginnen müsst: Nicht verzagen – denn Hula Hoop kann am Anfang ganz schön schwer sein. Aber Übung macht bekanntlich den Meister. Versucht euch einfach in eurer Anzahl Drehungen zu steigern. Für Anfänger eignet sich ein etwas schwereres und dickeres Modell am besten. Dank ihres Gewichtes halten sie sich gut auf den Hüften und sind so ideal für die ersten Kreise. Fortgeschrittene können auch zu Reifen mit integrierten Gewichten oder Massagenoppen greifen. Letztere sorgen dafür, dass während des Kreisens ein leichter bis intensiver Massageeffekt auf Bauch-, Rücken- und Hüftbereich ausgeübt wird. Damit wird die Durchblutung noch stärker gefördert und die Haut an ihren Problemzonen gestrafft.

Hierzu ein kleiner Tipp: Trainiert immer in einem T-Shirt und nie bauchfrei. Die Reibungen des Reifens können eure Haut ganz schön strapazieren.