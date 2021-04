Was zur Hölle ist eigentlich «Zero Training»?

Natürliche Bewegungen aus Japan

Die japanische Methode «Zero Training» soll unser Wohlbefinden und den Körper stärken. Die Idee stammt von der Japanerin Tomomi Ishimura: Man macht täglich nur fünf Minuten lang unterschiedliche Dehn- und Atemübungen, bringt so den Körper in eine gesunde Haltung zurück – und strafft damit die Haut. Das ist zwar nicht «zero» Aufwand, aber diese fünf Minütchen pro Tag machen wir gerne für die Bikinifigur locker. Der Name der Methode deutet übrigens darauf an, dass der Körper so in seine natürliche Null-Position – also, zur gesunden und fitten Haltung – zurückfinden soll. Und das beste: Jede*r kann das Zero Training machen, egal, auf welchem sportlichen Level man sich bewegt.