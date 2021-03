«Sexpositiv»: Das hat es mit der Bewegung auf sich

Wie sollte man seinem Partner oder seiner Partnerin seine Wünsche und Ängste mitteilen? Wie schaffen es Partner, auch über mögliche Tabuthemen zu sprechen?

Zuschnig und Roidinger: Das ist ein grosses Thema und sozusagen einer der «crucial points» beim Thema Paarsexualität. Uns ist wichtig, zu sagen: Es gibt immer Unterschiede im Begehren, in der Lust, in der Erregung. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann gibt es sexuelle Differenzen. Das ist völlig normal. Lebendigkeit kommt dann in die Sexualität, wenn wir diese Unterschiede anerkennen. Dann fühlt sich jeder gesehen und wertgeschätzt.

Wie kann das funktionieren, dass man Unterschiede nicht abwertet? Indem man einmal die Sichtweise ändert: Ein «Nein, das gefällt mir nicht» ist kein «Nein» gegen mich, sondern die oder der andere sagt etwas über sich aus. Das Gegenüber weiss, was er oder sie will. Das ist doch wunderbar, wenn man Verantwortung für sich übernimmt. Eine Person beschäftigt sich mit sich und weiss, was sie will.

Ein reflektiertes Gegenüber ist eine gute Voraussetzung, sich als Paar weiterzuentwickeln. Und stellen Sie sich vor, wie langweilig es wäre, wenn alles gleich wäre. Das machen aber viele Paare: Sie nivellieren den Unterschied bis auf den kleinsten Nenner, dann bleibt fast nichts mehr übrig, dann wird es langweilig und frustrierend. Sexualität braucht aber Energie, die sucht man dann im Aussen. Warum sind Affären so prickelnd? Weil sie fremd, neu und nicht vorhersagbar sind, keine Routinen.