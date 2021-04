Mit dieser Technik vertreibt ihr Rückenschmerzen

Etwas länger schlafen können, sich nicht in die vollgepackten Züge zwängen müssen und über die Mittagspause den Haushalt erledigen. Ja, das Home Office bringt so einige Benefits mit sich. Wir sparen Zeit, können in unseren Pausen einiges erledigen, was sich sonst auf den Feierabend verlagern würde und sind in einer entspannten Umgebung. Für unseren Körper ist die Home Office-Situation aber meist eher ein Nachteil – es sei denn, ihr habt euch ein top ergonomisches Büro eingerichtet. Wer jedoch mit seinem Laptop am Küchentisch sitzt, hat bestimmt schon die ein oder andere Verspannung festgestellt. Die können sich schnell mal in dauerhafte Rückenschmerzen verwandeln. Damit es nicht so weit kommt, gibt es eine Technik, die ihr ganz einfach in den Alltag integrieren könnt.