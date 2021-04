Bestimmt habt ihr schon mal von Akupressur gehört. Genau, das ist die Heilmethode, bei der auf einen bestimmten Punkt am Körper Druck ausgeübt wird, um die Energieströme wieder zum Fliessen zu bringen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dabei sollen Schmerzen und Beschwerden gelindert werden können.



So weit, so gut. Nun sollen aber auch Akupressurmatten oder sogenannte Nadelmatten einen ähnlichen Effekt bringen. Diese bestehen meist aus Schaumstoff und haben an der Oberfläche circa 6 000 spitze Noppen aus Hartplastik. Was erst mal ziemlich abschreckend und schmerzhaft klingt, soll aber super effektiv gegen Rückenbeschwerden, Erschöpfung, Stress, Müdigkeit und Schlafstörungen helfen und die Regenerationszeit nach dem Sport verkürzen.