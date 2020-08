Die Vorteile der Fussreflexzonenmassage

Style: Liebe Frau Näf, wie genau stehen die Fussreflexzonen mit unserem restlichen Körper in Verbindung?

Moni Näf: Jedes Organ im Körper findet sich als Reflexzone am Fuss wieder. Der ganze Körper ist wie eine Miniaturlandkarte auf den Fuss übertragen. Bei den Zehen finden wir die Kopfzone, beim Ballen den Brustbereich, Richtung Ferse die Beckenorgane. Vermutet wird eine energetische Verbindung der Zonen mit den Organen im Körper, ähnlich dem Meridiansystem. Studien haben die Wirksamkeit der Methode belegt. Wissenschaftlich versteht man bis heute aber noch nicht genau, wie die Zonen und die Organe miteinander verbunden sind.

In der Praxis ist es spannend zu erleben, dass die Patient*innen oft direkt eine Wirkung spüren. Sei es durch ein Wärmegefühl, Kribbeln oder zum Beispiel Darmgeräusche. Durch sogenannte Akutpunkte kann man auch in kurzer Zeit z.B. akute Kopfschmerzen lindern.