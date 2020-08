Kinder jeden Alters lieben Sand und auch manch Erwachsener ertappt sich, wie er am Strand genüsslich seine Füsse in den Sand gräbt. Ob Schaufeln, Graben, Sieben oder Formen, es gibt wohl kaum einen Ort, an dem Kinder länger zufrieden verweilen. Was wollen wir Eltern mehr? Und dazu ist «Sändälä» erst noch pädagogisch wertvoll: Es fördert die Fantasie, die Kreativität, den Tastsinn und die sozialen Fähigkeiten. Die frische Luft ist ein zusätzlicher Pluspunkt.