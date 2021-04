Warum die Realität in Dokumentationen fraglich ist

Wikipedia fasst es in einen Satz zusammen: «An einen Dokumentarfilm wird der Anspruch erhoben, authentisch zu sein.» Heisst also, der Film sollte glaubwürdig und den Tatsachen entsprechend sein. Da könnte die Regisseurin Lehrenkrauss jetzt natürlich argumentieren, der Film würde diese Kriterien durchaus erfüllen. Schliesslich ist er glaubwürdig und dank jahrelanger Recherche auf diesem Gebiet (die es übrigens tatsächlich gegeben haben soll) durchaus den Tatsachen entsprechend. Es handele sich also um eine Art nachgestellte Wahrheit.