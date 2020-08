Die Wahrheit über Antidepressiva

Welche Nebenwirkungen muss man mit Antidepressiva in Kauf nehmen?

Es gibt viele Antidepressiva, die sich in Bezug auf die Nebenwirkungen deutlich voneinander unterscheiden. Patienten müssen über diese Unterschiede informiert werden. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen werden in der Schweiz fast nur Antidepressiva vom Typ SSRI – selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer – verschrieben, die eher viele mögliche Neben wirkungen haben. Ich verschreibe diese Medika mente selten. Es gibt Alternativen, die weniger Nebenwirkungen verursachen.