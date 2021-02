Was wie eine Szene aus einem Krimi tönt, wird für die 30-jährige Schweizerin Luzia Tschirky und ein befreundetes belarussisches Paar am vergangenen Sonntag Realität. Die SRF-Korrespondentin für Russland und die ehemaligen UdSSR-Staaten ist heikle Situationen gewohnt. Auch in Russland wurde sie schon grundlos festgenommen. Auf den Strassen von Belarus protestieren seit Monaten Hunderttausende gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Polizei geht rücksichtslos und willkürlich gegen Demonstranten, belarussische Staatsbürger und ausländische Medienschaffende vor.