Von den sexuellen Übergriffen betroffen sind auch männliche Models. So etwa klagte Robyn Sinclair in der «New York Times» einen Fotografen an. «Ich erinnere mich daran, wie er seine Finger in meinen Mund steckte und mir an meine Genitalien fasste.» Sie hätten nie Sex gehabt, aber «es sind viele Dinge passiert. Viele Berührungen. Viele Belästigungen.»