«Meghans Glaubwürdigkeit leidet»

Carole Ramuz, Meghan Markle tritt immer wieder als Sprecherin an Veranstaltungen zu Themen wie Frauenrechte, Black Lives Matter und Umweltschutz auf. Ein schlauer Schachzug nach den Monaten mit negativen Schlagzeilen?

Frauenrechte, Black Lives Matter und Umweltschutz sind Megatrends und wichtige gesellschaftliche, politische Themen. Wenn eine Persönlichkeit mit solchen Themen in der Öffentlichkeit auftritt, ist es entscheidend, dass die Person diese Werte authentisch verkörpert. Bei Herzogin Meghan ist es in der Tat eine kontroverse Haltung. Ihr Image hat in den letzten Monaten sehr stark unter dem Megxit gelitten. Mit dem neu erschienenen Buch wird ihr Image mit noch mehr Negativität besetzt. Bei so kontroverser Haltung kann sich die Öffentlichkeit keine klare Meinung machen und weiss nicht genau, wofür sie steht beziehungsweise welche Werte sie nach aussen hin repräsentiert. Ihre Glaubwürdigkeit leidet darunter.