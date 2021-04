Darum trug Rapper Kid Cudi bei SNL ein Blumenkleid

Hommage an Nirvana-Frontsänger

Die Performance bei SNL sollte aber nicht als Ankündigung der Kollaboration dienen, sondern war als Hommage an den verstorbenen Kurt Cobain gedacht. Sein Todestag jährte sich am 5. April in diesem Jahr zum 27. Mal. Der Nirvana-Frontsänger galt schon als Vorreiter des Crossdressings – also dem Tragen von Kleidung, die innerhalb der Geschlechterordnung Mann-Frau als typisch für das jeweils andere Geschlecht angesehen wird – als Harry Styles und Timothée Chalamet noch nicht mal auf diesem Planeten weilten. Unter anderem definierte Cobain Maskulinität neu, als er 1990 in einem Blumenkleid performte, das er sich von seiner PR-Assistentin auslieh – der Auftritt der Musiklegende, dem Kid Cudi nun 31 Jahre später Tribut zollte.