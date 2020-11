Harry Styles bricht mit Mode Geschlechtergrenzen

Internationaler Männertag

Niemand soll aufgrund seines Geschlechts in seinen Möglichkeiten eingeschränkt werden. Nicht in der Mode. Nicht im Beruf. Nicht im Sport. Nicht im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung.



Der Internationale Männertag (der übrigens nicht zu verwechseln ist mit dem Weltmännertag am 3. November) steht im Zeichen der Gleichberechtigung. Ziel dieses Aktionstages sei es laut den Initianten unter anderem mehr Aufmerksamkeit für das Männerwohlbefinden in sozialer, emotionaler, physischer und spiritueller Hinsicht zu schaffen und Bereiche zu beleuchten, in denen Männer benachteiligt werden. Ausserdem: Sollen an diesem Tag neue Vorbilder ins Zentrum rücken.



Harry Styles zum Beispiel – finden wir. In diesem Sinne: Happy internationalen Männertag!



Mannomann: In welchen Bereichen sind sie benachteiligt?