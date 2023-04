Ihr jagt von Meeting zu Meeting, habt mehrere Deadlines und solltet zwischen den gefühlt hundert Terminen irgendwann auch noch für ein gesundes Mittagessen Zeit finden? Es ist eine Challenge, keine Frage! Zum wiederholten Mal wird es dann halt ein schneller Lunch am Bürotisch, damit man nebenbei noch ein paar Mails beantworten kann. Nach Pause fühlt sich das aber nicht wirklich an. Und so ganz befriedigend ist ein runtergeschlungenes Mittagessen leider auch nicht. Das Problem: Stress funkt uns gerne in unser Essverhalten rein. Die Ernährungs-Psychologische-Beraterin, Nicole Heuberger, hat uns erklärt, wie genau.