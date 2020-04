Gemüsechips selber machen – so easy gehts

Wir haben Zeit und wir haben Hunger – grossen Hunger. Oder sollen wir eher sagen Appetit? Denn irgendwie landen unsere Finger zwischendurch doch immer am Glacé-Löffel oder in der Chipstüte. Da sich das früher oder später an der Figur rächt, wird im Supermarkt gerne zur gesunden Alternative gegriffen: Gemüsechips. Im Gegensatz zur greasy Kartoffel-Variante enthalten die meist weniger Fett und Kohlenhydrate. Das Problem: So ein kleiner 100-Gramm-Beutel kostet uns gut und gerne fünf Franken. Wenn man mal so darüber nachdenkt – weil man hat ja Zeit – eigentlich 'ne Frechheit. Zu allem Übel stecken in den überteuerten Produkten dann meist noch ein Haufen Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und andere unerwünschte Stoffe – klasse.