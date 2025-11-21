Ist Alkohol eine Wahrheitsdroge?

Alkohol macht uns zu Kleinkindern

In einer Studie verrät George Koob, Leiter des National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), dass wir – ähnlich wie kleine Kinder – im betrunkenen Zustand kein Reflexionsvermögen mehr besitzen. Heisst: Die sozialen Einflüsse, die uns im nüchternen Zustand hin und wieder lügen lassen, blenden wir aus. Ob wir in dem Moment andere verletzten oder uns selbst womöglich total blamieren, ist uns egal. Wir sprechen aus, was uns unter den Nägeln brennt, ohne Rücksicht auf Verluste. Schuld daran ist der Frontallappen im Gehirn. Also eher gesagt der Alkohol, der diesen im hoch betrunkenen Zustand betäubt. Die Folge? Dinge, die wir nüchtern nie aussprechen würden, kommen schneller aus dem Mund gepurzelt, als wir «Nächste Runde!» rufen können.