Fast 30 Jahre ist es her, seit Gotthard auf ihrer ersten Tour in diesem Saal spielten. Während die Fasnächtler weiterfeiern, sehen sich die vier Männer um. Auf ihrer nächsten Tour möchten sie erneut hier auftreten. Auch wenn sie inzwischen grössere Hallen gewohnt sind. «Wir wollen wieder zu den Leuten. Wir wissen, was wir unseren Fans schuldig sind», sagt Marc Lynn. Schliesslich sind sie es, die Gotthard zu einer der erfolgreichsten Schweizer Bands gemacht haben. Über drei Millio nen verkaufte Alben, nach dem Debüt erreicht jedes Studioalbum auf Anhieb den Spitzenplatz in der Hitparade. So auch «Number 13», der aktuelle 13. Studio-Streich. Die Show geht weiter.