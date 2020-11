Was bedeutet Männlichkeit?

Crimer kann sich noch genau daran erinnern, als er das erste Mal erlebte, wie ein Familienvater Abendessen gekocht hat: «Es war mein Götti». Er sei so begeistert gewesen, dass er das gleich seiner Mutter erzählen musste. «Ich glaube, sowas wird die Jungs der Zukunft nicht mehr so schnell aus den Socken hauen. Und das ist auch gut so!», sagt er heute.



Wie Crimer Männlichkeit in Worte fassen würde? «Muskelberg, Mann mit Rock und Gelnägeln: everything goes! Ich bin für ein Männerbild das alles sein kann». Männlichkeit müsse offen sein und Männer sollten sich dieser neuen Freiheit besser fühlen als je zuvor. «Nur so können wir eingerostete Stereotypen brechen».



Stereotypen zu brechen versuchen auch die grossen Firmen. 2018 lancierte Chanel die Make-up-Linie Boy de Chanel für Männer. Und letztes Jahr produzierte die Agentur Grey New York einen Werbeclip für den Rasierer-Hersteller Gillette. Obwohl man die 108 Sekunden im #metoo-Zeitalter als notwendige Marketingstrategie verstehen kann: Vor ein paar Jahren wäre es unerdenklich gewesen, beim Slogan «The Best Men Can Be» an gute, liebe, anständige Typen zu denken.