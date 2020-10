Wenn Sie schauspielern, exponieren Sie sich zwar, können sich aber immer noch hinter einer Rolle verstecken. Wie ist es mit modeln? Wie war es für Sie zu sagen: «Ja, ich bin jetzt eine Berühmtheit und lasse einen Brand wie Cartier in mein Leben»?

Die Entscheidung fühlte sich ganz natürlich an, niemals unangenehm. Ich hatte das Label ja bereits kennengelernt, als ich es an der Oscarverleihung 2019 trug und so meinen Preis entgegennahm. Ich trug Cartier in einem Moment, in dem man bestmöglich aussehen und sich bestmöglich fühlen möchte. Und das tat ich.