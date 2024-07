Gel und Acryl vermeiden

Wir haben es gerade schon kurz angesprochen: Wer seine Nägel regelmässig auffüllen lässt, muss sie auch regelmässig herunterfeilen und die künstliche Schicht mit scharfem Aceton entfernen lassen. Das Resultat unter der harten Gelschicht sind dann schwache, brüchige Nägel, die einen langen Weg vor sich haben, bevor sie zu alter Stärke zurückfinden. Plus: Löst sich das Gel erst mal an einer Stelle, ist die Gattung Mensch nur schwer davon abzuhalten, den lieben langen Tag daran herumzuknibbeln. Allerdings reissen wir damit nicht nur die künstliche, sondern auch echte Schichten von unserem Nagel ab und zerstören ihn so erst recht. Die Moral: Spart euch das Geld für die Gel-Maniküre und legt lieber selber Hand an.