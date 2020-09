Diese Stars produzieren nebenbei Serien und Dokus

Reese Witherspoon - «Big Little Lies»

Mit den Produktionsfirmen Pacific Standard und Hello Sunshine bastelt Reese an Serien und Filmen, die aus der Feder von Frauen stammen. Im HBO-Serienhit «Big Little Lies», der auf der Grundlage des gleichnamigen Bestsellerromans der australischen Autorin Liane Moriarty basiert, tratscht sie sich selbst an der Seite von Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz und Laura Dern durch Intrigen, Dramen und Kuriositäten einer kalifornischen Kleinstadt-Idylle. Mit einem grossartigen Soundtrack und berührenden Bildern.