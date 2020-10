Trend French-Girl-Power

Wie man Bérets trägt, ohne dabei blöd auszuschauen

An der Serie «Emily in Paris» gibt es ein paar Dinge zu bemängeln (etwas klischiert, Emily betrügt ihre Freundin Camille mit deren Ex-Boyfriend). Doch absolut ausser Diskussion stehen diese dort mitwirkenden Blickfänge: Bérets. Was bei dem Herbst-Trend zu beachten ist.