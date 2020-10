Ready für die Saison: Fischerhüte Herbst-Edition

Dass Bucket Hats Teil der Hip-Hop-Fashion sind, beweisen die vielen Lyrics, in denen der Begriff vorhanden ist. Kanye West sang in «Last Call» über Jay Z: «I remember he had a Gucci bucket hat on». Bei Jay Z wiederum hört man in «BBC» von einem Bucket Hat. Future erwähnt das Accessoire in «Accepting My Flaws» und ScHoolboy Q gleich in mehreren Stücken.