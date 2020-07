Kim Kardashian bittet Öffentlichkeit um Verständnis

So sei es auch, anders als von Kanye West behauptet, schier unmöglich, einen psychisch Kranken gegen seinen Willen einweisen zu lassen. Denn auch wenn dieser einen Beistand hat, so sind seine Grundrechte, wie das Recht auf Freiheit, nicht eingeschränkt. «Man kann ihn oder sie zwar bei akuter Gefahr und im Notfall in die Psychiatrie einweisen. Aber wenn die Person will, wird sie am nächsten Tag meistens wieder entlassen», sagt Gregor Hasler.