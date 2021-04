Gibt uns das Handy in Krisenzeiten halt?

Worin mein Problem mit dem Handy liegt? Dieses Gerät und somit alles, was sich damit machen lässt, unterhält mich derart, dass ich in jeder Situation, in der ich mich nicht unterhalten fühle, auf den Display tippe. Und anschliessend viel zu lange drauf starre, weil mich das Handy unbewusst von einem Ort an den nächsten führt. Von Palina Rojinskis Instagram-Profil zur Website des Kartenspiels Uno. Oder von der Zeit-Podcast-Folge «Alles gesagt» mit Sophie Passmann zu all ihren Texten, die es im Internet gibt. Es ist, als stünde ich jeden Tag in einer Kosmetikabteilung mit diesem überfreundlichen Personal: Ich frage nach einem bestimmten Haaröl und kriege Sekunden später nicht nur das Haaröl in die Hand gedrückt, sondern gleich drei weitere Produkte – die ich nun alle haben will, obwohl ich sie nicht bräuchte.