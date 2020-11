Diese Geräusche wiegen uns in den Schlaf

Neben der YouTuber-Szene setzen sich auch schon Stars vors Mikrofon, um zu ASMR zu verleiten. Das W Magazine führte eine Reihe von Interviews im Flüsterton. «The Wolf of Wallstreet»-Schauspielerin Margot Robbie erzählt darin in leiser Stimme, sie liebe aufgrund ihrer australischen Herkunft das Meer. Ein paar Sekunden später demonstriert sie den Sound ihrer Kindheit: ein streichendes Messer auf getoastetem Brot, mit dem sie einen Aufstrich verteilt.



Gal Gadot flüstert: «Ich spiele Diana im Film ‹Wonder Woman›». Im Anschluss löst sie die goldfarbene Alufolie einer Schokoladenmünze und beisst in das runde Schoggistück. In Geräuschen beschrieben: ein Knistern und Knacken.