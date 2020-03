Die erste helvetische Casting-Siegerin im grossen Kanton wurde gleich eine der erfolgreichsten: Stefanie Heinzmann, 29, siegte in der als Protestshow angelegten Raab-Sendung «Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf» im Alter von erst 18 Jahren – und konnte sich seither halten. Jedes ihrer fünf Alben brachte die Walliserin immer mindestens auf Platz 4 der Schweizer Hitparade, behauptete sich bis zu 40 Wochen in den Charts. Aber auch bei unseren Nachbarn ist die «My Man Is a Mean Man»-Sängerin auch elf Jahr nach dem Raab-Casting-Sieg noch ein Begriff: Am 31. Oktober startet sie zu einer grossen Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich.