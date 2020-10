Hört und schaut man zu, scheint das Leben von «Aditotoro» lustig und unkompliziert. Richtet man eine Kamera auf ihn, zieht er eine ausgefallene Sonnenbrille an, zupft am Schnauz und gibt den «lustigen Schweizer Bünzli». Sentimentale Momente behält er für sich. Zu gross ist der Ehrgeiz, die Kunstfigur aufrechtzuerhalten. Das ­beeinflusst auch sein Privatleben: «Meine letzte Beziehung ging in die Brüche, weil mir Youtube wichtiger war.» Wie er in seinem Podcast «Luusbuebe» erklärt, schaltet sein kreativer Kopf nie ab. Stören tut ihn das aber nicht.