Beeinflusst schlechte Körperhaltung unseren Schlaf?

Ach. Aber warum zur Hölle sind wir denn gerade alle so geschafft? So gerädert und antriebslos? Richtig viel Action, die uns hätte auslaugen können, haben wir 2020 schliesslich noch gar nicht erleben dürfen. Und genau da liegt der Hund vermutlich begraben. Ins Home Office verbannt, über dem Laptop kauernd oder die Zeit des Lockdowns auf dem Sofa absitzend, haben wir uns in den letzten Monaten erstens so wenig bewegt wie selten und zweitens wahrscheinlich eine so schlechte Körperhaltung kultiviert wie noch nie. Was das mit unserem Müdigkeits-Level zu tun habt, fragt ihr? Folgendes: