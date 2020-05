… diesen Interior-Trend werdet ihr lieben!

«Sit down, be humble», verlangte Kendrick Lamar 2017 von uns. Und humble, also demütig, sollten diejenigen wirklich sein, die ihren Allerwertesten auf die Togo Couch des französischen Möbelherstellers Ligne Roset betten. Die ist nämlich alles andere als ein Schnäppchen und inzwischen ein echter Designklassiker – der offensichtlich gerade geschickt in die Marketing-Offensive prescht. Gut, es kann natürlich auch Zufall sein, dass plötzlich jeder zweite Influencer auf einem Togo-Teil thront. Aber hellhörig, oder vielmehr stieläugig sind wir jedenfalls geworden.