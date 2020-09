So rüsten wir unsere Kleiderschränke für den Herbst

Ledrige Angelegenheiten

Leder ist mittlerweile in jeder Saison vertreten. So auch im Herbst: Ob als Mantel, Blazer, Shorts, lange Hose oder Bluse, passt sich das Material dem Wetter und dem Outfit an. Gleichzeitig erwischen wir uns immer wieder, wie ein Lederteil sich sofort unserer Aufmerksamkeit bedient. Wer Leder trägt, kann ganz einfache Basics dazu kombinieren, denn das Leder-Teil stiehlt am Ende sowieso die Show.