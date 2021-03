Gar nicht fragil, sondern so richtig bossy wirkte Beyoncé. In einem rasant geschnittenen Mini-Lederkleid von Schiaparelli Haute Couture sackte die 39-Jährige ihr insgesamt 28stes Grammophon ein und brach damit den Rekord für die meisten Grammys, mit denen eine weibliche Künstlerin je ausgezeichnet wurde. In ihrem Team: Ebenfalls-Grammy-Gewinner Harry Styles und «Blood Orange»-Musiker Dev Hynes.