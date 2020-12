Mein Leben war gefühlt für 5 Minuten vorbei

Nein, eigentlich nicht. Das Verarbeiten all der Informationen macht müde und kreiert die berühmt berüchtigte FOMO. Ausserdem raubt es mir mein kostbarstes Gut: Zeit. Während sich die Erde so dreht und Tage vergehen, hocke ich stundenlang rum und erlebe online wahnsinnig aufregende Sachen, in Tat und Wahrheit sitze ich aber einfach nur da. Dabei sind die spannendsten Momente im Leben diejenigen, die ich tatsächlich erlebe. Ich meine dann, wenn man so richtig physisch anwesend ist – nicht in einem Bildschirm. Es sind Erlebnisse, bei denen ich aktiv Erfahrungen sammle, die mich prägen. Die kann ich nicht auf Knopfdruck löschen, denn sie bleiben für immer in meinem Kopf.