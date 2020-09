4 Jeans, die jetzt auf euren Trend-Radar gehören

Gehört ihr zu den Jeans-Liebhabern? Gut! Den Skinny-Jeans-Liebhabern? Schlecht. Den Boyfriend-Jeans-Liebhabern? Oh oh. Denn obwohl uns unser Lieblingsmaterial für untenrum auch in der kommenden Saison erhalten bleibt (Überraschung), dürfen wir uns in Sachen Schnitt ein wenig umorientieren. Es wird weit, es wird bequem, es wird toll.