Wie viel Zeit verbringen wir in der Schweiz durchschnittlich am Handy?

Die Zahlen sind unzuverlässig. Es ist schwierig zu definieren, wann man online ist und wann offline. Bin ich zum Beispiel online, wenn ich das Gerät in der Tasche habe und nur auf den Klingelton reagiere – oder erst, wenn ich es aktiv nutze? Eine steigende Bildschirmzeit bedeutet nicht per se ein schlechteres Leben. Wichtiger ist, was man daneben für Aktivitäten hat.