Was wir als Kind immer so lang wie möglich herauszögern wollten, gehört heute zu unseren Lieblingsbeschäftigungen: schlafen! Gibt es etwas Schöneres, als sich nach einem langen, stressigen Tag ins Bett fallen zu lassen? Wohl kaum! Und während wir im Land der Träume so vor uns hin dösen, leistet unser Körper in den verschiedenen Schlafphasen eine ganze Menge: