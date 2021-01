7 Schweizer Hotels, wie aus einem Wes-Anderson-Film

Ungarn? Nö, Graubünden. Macht aber nix, das Engadiner Piz Linard steht Wes Andersons «The Grand Budapest Hotel» in zarter Grandezza in nichts nach. Rosa die Wände, die Fassade so symmetrisch wie Kim Kardashians Gesicht und ebenso traumhaft die Flucht aus der Realität. Die von verschiedenen Künstlern gestalteten Zimmer können mit einem ganz in Weiss getauchten Dachstuhl, einem Zimmer wie im Arvenwald und einer archaischen, nicht beheizten Dachboden-Suite aufwarten. Unter anderem. Und übrigens: Das Berg-Büro lädt herzlich zum Home Office ein.