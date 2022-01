Wie die Pandemie unseren Zyklus beeinflusst

Und auch die subjektiven Umfragewerte der 1000 Teilnehmerinnen der Studie geben den Ergebnissen Recht. Darin gaben rund 44,4 Prozent an, in den letzten zwölf Monaten eine Veränderung ihres Zyklus und der Temperaturkurve festgestellt zu haben. Bei den Frauen, die selbst an Covid erkrankt waren oder sich ein Familienmitglied mit dem Virus infiziert hatte, ist die Zahl mit 53,9 Prozent sogar noch eindrücklicher.