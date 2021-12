Am besten tragt ihr die in den Stundenplan der Kinder ein. Und da für die Erwachsenen der Arbeits- und für die Kinder der Schulweg entfällt, nutzt ihr die Pause am besten, in dem ihr gemeinsam frische Luft schnappt (sofern sie symptomfrei sind, dürfen Kinder bis 12 Jahre auch während der Quarantäne nach draussen). Etwas Bewegung und den Kopf lüften tut allen gut und gibt Energie für den Rest des Tages.