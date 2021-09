Mythos 5: Der Mond beeinflusst den Zyklus

Der Mond bewegt Meere, stabilisiert die Erdachse und spielt eine grosse Rolle bei der Fortpflanzung vieler Tierarten. Wieso sollte er nicht auch den weiblichen Zyklus beeinflussen? Manche behaupten, allein die Tatsache, dass der Zyklus des Mondes 29.53 Tage daure – also fast gleich lang wie der Durchschnittszyklus einer Frau – sei ein Indiz für den Zusammenhang. Andere hingegen weisen auf die Schwankungen hin, was so gar nicht dem Mond entspreche.



Was also stimmt? Die deutsche Biologin Charlotte Förster hat in einer Studie die Monatszyklen von 22 Frauen über einen Zeitraum von fünf bis 32 Jahre mit dem Mondzyklus verglichen. Dabei zeigte sich: Die Zyklen waren zeitweise tatsächlich im Gleichtakt. Bei Frauen unter 35 Jahren war dies im Schnitt bei einem Viertel der aufgezeichneten Zeit der Fall. Bei Frauen ab 35 waren die Zyklen deutlich weniger oft synchron. Doch nicht nur das Alter, sondern auch künstliches Licht und spätes Zubettgehen sorgte für Abweichungen. Das lässt vermuten, dass vor allem das Mondlicht den weiblichen Zyklus beeinflusst. Durch moderne Lebensweisen geht dieser Gleichtakt aber zunehmend verloren.