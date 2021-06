Positive und negative Auswirkungen

Warum das so ist, fand das Forscher*innen-Team in einem zweiten Schritt heraus. Dafür wurden die endometriosebedingten Gewebeentzündungen untersucht. Bei Patientinnen mit starken Schmerzen waren nämlich nicht nur die ECs erhöht, sondern auch die Entzündungsmarker. Die Schlussfolgerung der Forschenden: Endocannabinoid 2-AG aktivieren auch bestimmte Zellen des Immunsystems, was zu Schmerzen infolge des Entzündungsprozesses führt. ECs haben also zwei Wirkungen: Einerseits reduzieren sie den Schmerz, andererseits fördern sie ihn.