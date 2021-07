So merken wir, ob unsere Hormone aus der Balance sind

4. Gewichtszunahme

Die Gewichtszunahme in der Zeit der Wechseljahre ist frustrierend, hat aber eigentlich nichts mit der zusätzlichen Gabe von Hormonen zu tun. Viele Frauen haben trotzdem Angst, dass sie durch eine Hormonersatztherapie zunehmen. Dabei ist unser Stoffwechsel die Hauptursache. Dieser sinkt mit der Zeit der Wechseljahre ab, so dass man bei gleichbleibender Kalorienzufuhr zunimmt. Häufig tritt auch eine leichte Insulinresistenz auf, was zu mehr Hungerattacken führt. Unter Kontrolle behält man das nur durch vermehrte körperliche Aktivität bei gleichzeitig kontrollierter Kalorieneinnahme, also wenig Alkohol, wenig Zucker und eine geringe Menge an Kohlenhydrate.