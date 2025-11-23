Wie Hormone unser Wohlbefinden beeinflussen

1. Gemütszustand

Stimmungsschwankungen können auf der einen Seite hormonell bedingt sein oder auch durch hormonelle Einflüsse verstärkt werden, falls sie schon vorhanden sind. Wir kennen das als Prämenstruelles Syndrom PMS oder auch als ein Symptom in der Perimenopause. Bei der Problematik PMS erkennt die Frau eindeutig einen Rhythmus im monatlichen Zyklus. Zum Beispiel, dass sie in der zweiten Zyklushälfte (also nach dem Eisprung, etwa zehn bis vierzehn Tage vor dem Einsetzen der Mens) regelmässige depressive Verstimmungen hat. In der Perimenopause äussert sich das Symptombild durch seelische Melancholie, aber häufig auch durch Reizbarkeit, abnehmende Belastbarkeit generell und abnehmenden Tatendrang. Zur Abklärung reicht eine genaue Befragung meistens aus, zeitweise braucht es aber auch Hormonbestimmungen aus dem Blut. Diese bestätigen aber häufig nur die Diagnose und sind nicht unbedingt notwendig.